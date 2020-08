Marshanda Unggah Surat yang Ditulisnya untuk Sienna 8 Tahun yang Lalu, Begini Isinya

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris dan penyanyi, Marshanda, menunjukkan curhatannya yang ia tulis beberapa tahun lalu silam.

Surat tersebut ditulis oleh Marshanda pada 2012 di ponselnya.

Ditulis saat ia masih mengandung anak semata wayangnya, Sienna Ameerah Kasyafani.

Tak terasa, kini Sienna sudah berusia 7 tahun.

Pada surat itu, perempuan yang akrab disapa Caca ini mengaku menuliskan harapan untuk Sienna yang akan terus bertambah besar.

Ia menuliskan kalimat-kalimat positif sebagai doa untuk putri yang menjadi buah cintanya bersama Ben Kasyafani.

Begini kalimat mengharukan yang dituliskan oleh Marshanda:

Oh my God.

What a gift you are.

That glow in your soul is felt already, even since before you were born.

I just found this letter i wrote on my phone ketika lagi masih hamil my cinta @siennakasyafani .