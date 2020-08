Evaluasi Keluaran Alumni di Dunia Usaha dan Industri, USU Lakukan Tracer Study

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Universitas Sumatera Utara (USU) melakukan tracer study kepada Alumni tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Survei Alumni ini dilakukan untuk mengetahui hasil pendidikan yang telah ditempuh para alumni USU di dunia usaha dan industri.

"Tracer study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri," terang Kepala Kantor Humas, Protokol dan Promosi USU, Elvi Sumanti, Senin (10/8/2020).

Diterangkannya, survei ini juga dilakukan untuk mengetahui data alumni sebagai outcome pendidikan.

"Keluaran pendidikan berupa penilaian terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi," katanya.

Tracer study ini dilakukan via email. Pihak pusat sistem informasi atau PSI USU mengirimkan link survei ke email seluruh alumni tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Untuk nantinya akan login ke link masing-masing program studi.

"Semua alumni dikirimkan link dan harapan nya semua mengisi untuk menyukseskan survei ini," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan keterangan tertulis yang dirilis Humas USU di situs resmi Universitas Sumatra Utara, berbagai potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh USU masih belum terpublikasikan dan terkomunikasikan dengan baik kepada mitra USU, para stakeholder dan sivitas akademika USU serta masyarakat internasional.

Dengan demikian satu upaya dalam peningkatan reputasi akademik akan difokuskan kepada usaha peningkatan visibility USU kepada masyarakat luas melalui program USU Institutional Brand Awareness yang menjadi program terdepan Tim World Class University USU.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Rektor II USU Prof Dr dr Muhammad Fidel Ganis Siregar, M Ked (OG), Sp OG (K), ketika membuka webinar bertajuk “What is the Future of Work” yang digelar Tim World Class University (WCU) Universitas Sumatera Utara, Sabtu (01/08/2020).

Diterangkan Prof Fidel, USU memiliki keunggulan dalam beberapa bidang yaitu Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, tourism), Technology (appropriate) dan Arts (ethnic) atau disingkat dengan TALENTA.

"Kesemuanya itu dapat menjadi magnet bagi stakeholder dan masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan USU," tuturnya.(cr14/tri bun-medan.com)