Makan Bertiga di KFC Cuma Rp 75 Ribuan, Promo Spesial HUT ke-75 RI

TRIBUN-MEDAN.com - Menyambut HUT ke-75 RI, restoran cepat saji KFC menawarkan promo untuk pembeli.

Promo spesial Kemerdekaan Indonesia ini bertajuk MAKAN BER-3.

Berdasarkan informasi dalam akun Instagram KFC Indonesia @kfcindonesia, promo KFC ini berupa lima ayam dan tiga nasi yang dibanderol mulai dari Rp 75 ribu.

Sementara itu, harga asli sebelum promo yaitu Rp 120 ribu.

Promo ini berlaku 10-23 Agustus 2020.

Untuk mendapatkan promo KFC ini, berikut beberapa hal yang harus diketahui:

1. Berlaku sepanjang hari

2. Berlaku untuk Dine-in, Take Away, Home Delivery, Drive Thru, Online, dan KFC Box

3. Tidak berlaku untuk pemesanan Catering dan semua gerai Bandara Soekarno-Hatta

4. Pembelian Take Away dikenakan biaya tambahan

5. Harga belum temasuk pajak, dan dapat berbeda di setiap wilayah.

Promo akhir pekan

Selain promo HUT ke-75 RI, KFC juga menawarkan promo Family Deal.

Dengan merogoh kocek sebesar Rp106.364, kamu bisa mendapatkan empat ayam, tiga nasi, tiga soft drink, dan dua es krim.

Selain itu, kamu juga akan mendapatkan mainan baru edisi Spongebob Squarepants.

Promo ini berlaku setiap akhir pekan, mulai Jumat-Minggu.

(TribunTravel/Sinta Agustina)

Artikel ini telah tayang di Tribuntravel.com dengan judul Promo KFC Spesial HUT ke-75 RI, Makan Bertiga Cuma Rp 75 Ribuan