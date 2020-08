Denada Tak Pernah Bertengkar dengan Jerry saat Menikah, Selalu Selesaikan Masalah dengan Diskusi

Denada dan Jerry tidak pernah terlibat percekcokan hingga proses perceraian mereka selesai.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah lama resmi bercerai, penyanyi Denada Tambunan mengaku tak pernah bertengkar dengan mantan suaminya, Jerry Aurum.

Selama mereka menikah, Denada mengaku tak pernah bercek-cok dengan Jerry.

"Gue tuh hampir enggak pernah berantem sama Mas Jerry," kata Denada dalam vlog di kanal YouTube Daniel Mananta Network seperti dikutip Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

"Mungkin karena awalnya dari temenan kali ya, jadi dari dulu terbiasa kalau ada masalah kami enggak pernah berantem," sambungnya.

Denada menjelaskan, sebelum menikah dia dan Jerry sudah berteman akrab dan selalu menyelesaikan masalah dengan berdiskusi.

"Enggak pernah ada kata keras, teriakan apapun yang sifatnya begitu keluar dari gue maupun dari Mas Jerry sampai sekarang, enggak pernah," tutur Denada.

"Kita itu dari dulu terbiasa kalau ada masalah kita duduk dan kita ngomong, itu sudah biasa kan dari dulu dari zaman masih temenan, jadi enggak ada tuh kayak 'Iya kamu kan begini begitu'," lanjutnya.

Denada dan Jerry pertama kali bertemu pada 2009 ketika Denada menjadi model foto Jerry dalam album fotonya bertajuk In My Room.

Setelah menjalin kedekatan, pada 15 Februari 2012 Denada dan Jerry resmi menikah dan dikaruniai seorang putri.

Namun keduanya memutuskan berpisah dan resmi bercerai pada 2015.

"Pada saat kami ngomong mau cerai dan kami siap melakukan itu, pembicaraan kami yang pertama tentu adalah Aisyah," ucap Denada.

"Kami akan membuat ini se-harmless as possible untuk Aisyah dengan cara proses perceraian kita enggak mau berantem. Aku pun bilang sama dia Aisyah sama aku karena dia masih kecil kan tapi you can meet her any time," sambungnya.

