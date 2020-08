Demi Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Luna Maya Bergegas Pulang Kampung, Beri Hadiah Mewah untuk Ibunya

T R I B U N-M E D A N.com- ARTIS PERAN Luna Maya bergegas pulang ke Bali demi mengucapkan selamat ulangtahun kepada ibundanya.

Luna Maya meninggalkan seluruh aktivitasnya di Jakarta untuk merayakan ulangtahun ibunya di Desa Maya Waltaraud Maiyer.

Dalam vlog berjudul "Luna Maya Ke Bali Lagi, Cuma Mau Bilang Selamat Ulang Tahun Ibu", Luna Maya terlihat bahagia dengan memeluk dan mencium pipi ibunya.

Luna Maya (Instagram/lunamaya)

Luna mendekati sang ibu yang sedang duduk di meja makan, ia langsung mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus memberikan hadiah.

“Happy birthday to you, happy birthday to you,” ucap Luna Maya sambil bernyanyi.

Raut wajah bahagia terpancar dari sang ibunda ketika Luna Maya mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan kado berupa iPad keluaran terbaru.

Dalam unggahan akun Instagram miliknya, Luna Maya juga membagikan foto dan menyelipkan doa untuk sang ibu.

“Happy Birthday, ibu @bananasbatik love you to the moon and back. Wish you always happy, prosperous, healthy, active. Stay GOLD,” tulis Luna Maya.

Sebelum bertemu sang ibu, Luna Maya melakukan rapid test meskipun dia sudah pernah ikut SWAB test.

Hal itu dilakukan Luna Maya guna memastikan dia terbebas dari Covid-19.