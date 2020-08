Rahma Azhari Jalani Pemotretan Maternity, Lihat Keseruannya Difoto Bareng Sarah dan Tia Azhari

Sarah melalui kanal YouTube-nya membagikan video di belakang layar proses pemotretan maternity sang adik perempuannya itu.

TRIBUN-MEDAN.com - Sebentar lagi, Rahma Azhari akan melahirkan anak pertamanya dari pernikahan dengan Paris Chong.

Diungkapkan Rahma, prediksi kelahiran buah hatinya adalah akhir Agustus nanti.

"love makes the belly go round,

(cinta membuat perutku jadi bulat)

and I just can’t believe the butterflies you used to give me turn into a little feet

(dan aku tidak percaya kupu-kupu yang dulu kamu berikan kini berubah menjadi kaki kecil)

@paristchong i can’t wait for this new vibe coming to our tribe inshaallah end of August,

(aku tak sabar menanti getaran baru ini datang ke keluarga kami insya Allah akhir Agustus," tulis Rahma Azhari di postingannya.

Kini jelang melahirkan anaknya dari Paris Chong, Rahma menjalani pemotretan maternity bersama dua kakaknya, Tia Azhari dan Sarah Azahri.

Sarah melalui kanal YouTube-nya membagikan video di belakang layar proses pemotretan maternity sang adik perempuannya itu.