Syahrini Kirimkan Hadiah Ulang Tahun, Sandra Dewi Sebut Butuh 4 Orang yang Angkat

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Sandra Dewi baru saya merayakan ulang tahunnya yang ke-37 tahun pada 8 Agustus 2020 silam.

Istri Harvey Moeis tersebut banjir ucapan selamat dan juga kado, salah satunya dari penyanyi Syahrini.

Pada instastory, Sandra Dewi menunjukkan kado dari Syahrini yang membuat rumahnya heboh.

Kado Syahrini di ulang tahun Sandra Dewi (Instagram @sandradewi88)

"Pagi-pagi rumah heboh, bunga incess cetar datang butuh 4 org yg ngangkat

Senkyu my dear @princessyahrini," tulis Sandra Dewi.

Syahrini tampak memberikan anggrek putih besar untuk Sandra.

Istri Reino Barack tersebut juga memberikan kartu ucapan selamat.

"Happy B'Day Beautiful

Dear Sandra Dewi

Wishing You All The Best