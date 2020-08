BTS Akan Gelar Konser Map of The Soul ON:E secara Offline Oktober 2020 Mendatang

Boy group Korea Selatan, BTS siap menggelar konser bertajuk Map of The Soul ON:E pada Oktober 2020 mendatang.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia untuk Army, sebutan fans grup BTS.

Pasalnya, Jungkook dkk akan mengadakan konser terbaru mereka.

Kabar ini datang setelah pihak agency, Big Hit Entertainment mengadakan pertemuan perusahaan hari ini Kamis (13/8/2020).

Kabar BTS yang akan mengadakan konser pun terungkap.

Tak lama kemudian, BTS mengunggah poster konser yang bertajuk Map of The Soul ON:E itu.

Konser ini akan digelar secara online dan offline pada 10 dan 11 Oktober 2020.

Konsepnya, konser akan memiliki penonton offline dan juga disiarkan dalam streaming online.

Big Hit Entertainment menekankan dalam pemberitahuan resmi bahwa hanya ada sejumlah kursi offline yang akan tersedia untuk dibeli.

Hal ini dikarenakan mengikuti pedoman pemerintah untuk jarak kursi konser di situasi pandemi Covid-19.

Sebelumnya BTS sempat mengadakan konser offline juga bertajuk Bang Bang Con pada 14 Juni 2020 dalam rangka merayakan ulang tahun grup yang ketujuh. (*)

