Fedi Nuril Ungkap Cengeng setelah Jadi Bapak, Jadi Lebih Sensitif bila Ada Anak yang Ditelantarkan

Fedi Nuril mengakui kesensitifannya tak hanya pada anak manusia. Fedi menyebut dirinya juga tak tega saat melihat anak binatang.

TRIBUN-MEDAN.com - Fedi Nuril beberkan perubahan dirinya setelah menjadi seorang bapak. Suami Calysta Vanny bahkan sampai tak tega membasmi anak tikus.

Aktor Fedi Nuril tengah bersiap menyambut kelahiran anak keduanya.

Calysta Vanny, istri Fedi Nuril kini memang sedang mengandung anak kedua dan telah memasuki fase hamil tua.

Baru-baru ini bintang film 5 cm itu tampak membeberkan perjalanan hidupnya semenjak menjadi orang tua.

Fedi mengaku dirinya menjadi semakin sensitif sejak berganti status menjadi seorang bapak.

Hal itu diungkapkan Fedi dalam postingannya, Selasa (11/8/2020).

Pria berusia 38 tahun itu mengunggah foto dirinya bersama istri serta anak pertamanya, Hasan Fadilan Nuril.

Fedi Nuril akui semakin sensitif (Instagram @fedinuril)

"Gue jadi cengeng setelah jadi Bapak, a #shortstory.

Gue udah mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut Hasan.

Jadi waktu dia lahir, gue bilang 'Hi, I’ve been expecting you'.