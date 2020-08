Ternyata Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto Kenal Lewat Telepon, Cinlok di Lokasi Syuting dan Menikah

KOMPAS IMAGES/MUNDRI WINANTO

Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto saat jumpa pers film terbarunya "Hello Goodbye" di kantor Falcon Pictures, Mampang, Jakarta, Rabu (3/10/2012). Film Hello Goodbye karya sutradara Titin Watimena terpilih sebagai official selection Busan International Film Festival (BIFF) 2012 di Korea Selatan.