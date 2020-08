Tompi Tolak Tawaran Maju di Pilkada Setelah Hitung Dana Kampanye, Tompi: Mana Nutup Kecuali Nyolong

T R I B U N-M E D A N.com- Pernah mendapatkan tawaran maju pilkada, penyanyi dan dokter Tompi akhirnya memilih mundur.

Padahal, tawaran salah satu partai besar di Indonesia itu diakui Tompi cukup menggiurkan.

"Yang pilkada kemarin kan saya ditawarin beberapa partai, terus saya tanya salah satu partai top, ini partai enggak main-main," kata Tompi dikutip Kamis (13/8/2020).

Dalam vlog Marten and Friends " TOMPI - Ada yang Salah dari Perfilman di Indonesia" Tompi mendapat kemudahan dalam pilkada dengan diberikan nomor urut satu.

"Saya tanya sama beliau, 'saya menyampaikan pesan dari ketua, mas Tompi ayo dong bergabung sama kita untuk pilkada, terserah mau pilih daerah mana, langsung kita taruh di nomor satu,' wah oke banget dong nih," ucap Tompi mengulang perkataan orang dari partai itu.

Walaupun tawaran itu menggiurkan, Tompi memilih mundur karena dana yang harus disiapkan selama kampanye tidak masuk dalam hitungannya jika dibandingkan gaji yang nanti diperoleh.

"Setahun dapat segini, enggak nutup buat setahunnya aja buat kampanye, dana kampanye dihitung hampir Rp 2 M (miliar), gaji sekian puluh juta mana nutup, kecuali saya nyolong," kata Tompi mengingat perkataannya saat itu.

Bukan bermaksud menuduh orang yang duduk di bangku legislatif lantas mencuri juga, hanya saja mungkin mereka memang sudah memiliki pemasukan dari bisnis lain yang bisa terus jalan tanpa harus diawasi.

Sehingga, niat untuk duduk di bangku dewan memang murni mengabdi demi rakyat.

Sementara, pekerjaan Tompi sebagai dokter tentu saja tidak bisa dijadikan pekerjaan sampingan atau dilimpahkan pada orang lain.

"Jadi jangan gue ngomong gitu nanti ada yang tersinggung, bukan, jangan ke sana. I'm not talking about others, gue ngomong tentang diri gue sendiri, gue enggak sanggup kalau kayak gitu (biaya kampanye sendiri)," kata Tompi.

