Kolaborasi Bersama Yagasu, Delipark Berbagi Masker Organik Melalui Program Belanja

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di era pandemi saat ini, Delipark Mal turut berpartisipasi melakukan kegiatan dalam pencegahan penyebaran Coronavirus melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibalut dengan shopping program.

Aktivitas CSR yang bertajuk “Mask for Kind” ini bekerja sama dengan salah satu lembaga non-profit di Sumatera, Yayasan Gajah

Sumatera (Yagasu) untuk memberikan masker ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian manajemen terhadap para pengunjung setia Delipark.

Center Director Delipark Mall, Selvyn mengatakan masker saat ini sudah menjadi kebutuhan primer untuk proteksi diri agar mengurangi penyebaran corona.

"Sebagai shopping centre yang mematuhi protokol kesehatan, pemakaian masker menjadi syarat utama memasuki mal. Oleh karena itu, Delipark ingin membagikan free masker organik bagi customer yang berbelanja minimal transaksi Rp 500 ribu saja. Customer cukup menukarkan struk belanja pada hari yang sama ke Concierge lantai Dasar mulai tanggal 13 hingga 17 Agustus 2020, dan terbatas untuk 100 orang per hari," kata Selvyn, Jumat (14/8/2020).

Adapun kegiatan yang dilakukan Delipark Mal juga berkenaan dengan perayaan HUT RI ke-75 tahun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bekerja sama dengan Yagasu, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pengalaman lebih dari 19 tahun yang

bergerak di bidang konservasi, restorasi dan perlindungan mangrove, pendidikan lingkungan dan rekonstruksi .ekonomi lokal melalui fasilitasi guna menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal tentang mata pencaharian hijau (berbasis lingkungan).

Di era pandemi ini, masyarakat pesisir sekitar hutan Mangrove yang diberdayakan Yagasu ini membuat masker organik secara homemade dengan motif Batik Tulis dan pewarnaan asli dari tumbuhan sekitar.

Masker ini aman karena ramah lingkungan, bisa dicuci ulang dan memiliki design yang tidak ketinggalan zaman.

"Dengan adanya kerjasama antara Delipark Mal dan Yagasu memberikan dukungan sustainable lifestyle untuk kebaikan alam dan bumi hari ini dan di masa yang akan datang, dengan memproduksi masker yang berbahan secara alami diharapkan pengunjung dapat menggunakan masker dengan aman dan tidak membahayakan," katanya.

Dengan program Mask for Kind ini, lanjutnya, Delipark turut berdonasi untuk membantu kehidupan masyarakat pesisir dalam membuat produk berkelanjutan sehingga bisa membantu kehidupan di masa penuh tantangan dikarenakan pandemi.

Selain itu, kata Selvyn, Delipark juga menggelar program bertajuk Inspirited Indonesia dengan variasi promo menarik bagi pengunjung setia Delipark. Diantaranya, paket makan mulai dari Rp 17 ribu, cashback voucher, serta free gift.

Hal menarik lainnya, tenant-tenant di Delipark Mall ini juga menghadirkan diskon hingga 75 persen. Misalnya diskon hingga 75 persen dari SOGO, Buy 2 Get 17 persen dari Lacoste, Sale up to 30 persen dari Rubi, Cotton On dan Typo, Kimukatsu special offer Tempe Katsu only Rp 1.945, hemat berdua hanya Rp75 ribu dari Marugame Udon, dan sebagainya.



Untuk jam operasional Delipark Mal pada Weekday pukul 11.00 WIB hingga 20.00 WIB dan Weekend serta Public Holiday pada pukul 11.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Selvyn berharap Delipark tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Kota Medan sebagai tempat pilihan rekreasi utama.

Ia mengimbau agar pengunjung mematuhi protokol kesehatan saat berkumpul di tempat umum, memakai masker dan mencuci tangan di fasilitas wastafel yang sudah tersebar di Delipark. (nat/tri bun-medan.com)