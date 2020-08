Menyeruak Desas-desus Percintaan Gisella Anastasia Kandas, Tulis Postingan Galau di Instagram

T R I B U N-M E D A N.com - HUBUNGAN pacaran Gisella Anastasia dengan Wijaya Saputra dikabarkan sudah kandas.

Apalagi, dua sejoli itu kompak membuat postingan tentang isi hati mereka.

Bahkan, Gisella Anastasia membuat postingan yang berharap untuk rujuk kembali.

Pada Instagram Storynya, Gisella Anastasia menulis 'Masih Bisakah?'.

Postingan tersebut juga ditambahi dengan gambar jalan panjang yang lengang.

Tak cukup sampai di situ, pada unggahan selanjutnya ibunda Gempita Nora Marten itu juga sempat curhat pada netizen.

"Punya pengalaman ga sih di saat kita ngerasa masih bisa nih tapi keadannya udah nggak bisa banget,"

"Atau kita yang ngerasa udah ga bisa banget di dalam hati tapi semua keadaannya baik-baik ajaa, seperti kita ga punya pilihan?" tulis Gisel beberapa waktu lalu.

Tangkapan layar kanal YouTube Trans TV Official

Unggahan Instagram Story Gisella Anastasia yang mengisyaratkan perpisahan

Tak jauh beda dari postingan mantan istri Gading Marten itu, Wijin, sapaan akrab Wijaya Saputra juga menuliskan kegalauannya di Instagram.

"No response is a response. And it's powerful one. Remember that,"