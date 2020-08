Berikut Ini Daftar Film Indonesia yang Tayang Saat Kemerdekaan, Simak Jadwalnnya dan Cocok Ditonton

T R I B U N-M E D A N.com- Dalam rangka menyambut Dirgahayu RI ke-75, platform streaming Netflix menghadirkan pilihan tontonan yang terdapat di koleksi "Kebanggaan Indonesia".

Ada dua tayangan Netflix Original Indonesia yang bisa menjadi pilihan.

Pada tahun 2018, Netflix mengeluarkan film original Indonesia pertamanya yaitu The Night Comes For Us.

Lalu, film Netflix Original Indonesia yang kedua Guru-Guru Gokil juga akan segera tayang tanggal 17 Agustus, di mana film ini akan tersedia untuk anggota Netflix di 190 negara dengan subtitle dalam 17 bahasa.

Lanjut dengan film-film Indonesia yang sudah menyambangi beberapa festival film di luar negeri.

Di antaranya, film Pintu Terlarang yang menjadi pemenang Bucheon International Fantastic Film Festival 2009 untuk kategori Film Terbaik, dan film Pengabdi Setan yang memenangkan kategori Film Horor Terbaik di ajang Toronto After Dark Film Festival 2018.

Film Indonesia karya Riri Riza dan Mira Lesmana yang baru-baru ini ditayangkan di Netflix, Humba Dreams juga dapat disaksikan.

Humba Dreams mengharumkan nama bangsa dengan mendapatkan CJ Entertainment Award di Asian Project Market (APM) Busan International Film Festival tahun 2017.

Untuk dapat mengakses koleksi "Kebanggaan Indonesia", berikut cara-cara menemukannya di Netflix.

Pertama, ubah pengaturan bahasa menjadi Bahasa Indonesia untuk semakin mengoptimalkan pilihan rekomendasi tayangan Indonesia. Klik ‘Kelola Profil’ dan pilih profil yang Anda gunakan pilih ‘Bahasa Indonesia’ lalu klik ‘Simpan’.