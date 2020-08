Rayakan HUT Kemerdekaan RI, BRI Berikan Beasiswa kepada 5.000 Pelajar

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN - Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Medan ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dengan kegiatan yang mengusung semangat bangkit dan berbagi di tengah pandemi.

Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, upacara bendera HUT RI kali ini diikuti secara virtual yang ditayangkan langsung dari Istana Merdeka.

Pemimpin Wilayah BRI Medan I Made Suka mengatakan peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dijadikan sebagai ajang memetik pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa, yang telah mewariskan spirit kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang, ketangguhan dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

"Insan BRILian di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara memaknai HUT RI tahun ini dengan spirit bangkit untuk menggapai Indonesia yang lebih maju,"kata I Made Suka, Senin (17/8).

• Inilah Syarat dan Cara Mendaftar Beasiswa Kuliah di Universitas Jepang yang Buka Hingga 29 Juni 2020

Diakuinya, BRI juga memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil peran mendukung kemajuan bangsa Indonesia melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli berupa pemberian Dana Bantuan Pendidikan (Beasiswa) kepada 5.000 pelajar di seluruh Indonesia.

Bantuan diberikan kepada pelajar – pelajar berprestasi dan kurang mampu khususnya di Sumatera Utara dengan rincian 130 beasiswa untuk pelajar SD/MI/Sederajat, 65 beasiswa untuk pelajar SMP/MTs/Sederajat dan 65 beasiswa bagi pelajar SMA/MA/Sederajat.

Dari total jumlah tersebut, lanjutnya, terdapat empat beasiswa yang diberikan khusus kepada pelajar SMA/MA/Sederajat yang merupakan anak tenaga pendukung medis dari Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19, misalnya tenaga kebersihan rumah sakit, supir ambulans, petugas pemulasaraan dan para pekerja dasar rumah sakit non-pekerja tetap.

Dalam pelaksanaanya, BRI memberikan ketentuan dimana para pelajar yang mendapatkan beasiswa adalah pelajar yang berprestasi dan kurang mampu serta direkomendasikan oleh sekolah setempat.

"Banyak pelajar yang memiliki kemampuan tinggi secara akademis namun tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Dalam kesempatan ini, BRI hadir memberikan bantuan beasiswa pendidikan yang diharapkan dapat mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia," kata I Made Suka.

• Ingin Raih Beasiswa Kuliah di Mesir? Ini Tips dari SBC Medan

Ia mengatakan, ke depannya, BRI akan terus meningkatkan peran aktif dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia melalui program bantuan dana pendidikan serta program-program lain yang secara nyata dapat mendukung kemajuan pembangunan bangsa Indonesia.

Selain itu, Bank BRI juga ikut menyemarakkan HUT Kemerdekaan RI melalui berbagai promo menarik persembahan spesial HUT ke-75 RI dimana masyarakat dapat menikmati berbagai penawaran menarik dari Bank BRI di merchant pilihan mulai 1 Juli hingga 30 September 2020.

Promo – promo menarik tersebut dikemas dalam BRI Special Offers yang dapat diakses melalui: https://promo.bri.co.id/main/hotoffers/detail/persembahan_spesial_hut_ke_75_republik_indonesia_dari_bank_bri meliputi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Merdeka, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Merdeka, BRIGuna Merdeka hingga Top Up Brizzi.

• Donasi 1000 per Hari, 1000 Foundation Beri Beasiswa Sekolah 30 Anak Kurang Mampu

Nasabah juga dapat menikmati promo special diskon harga yang bervariasi untuk pembelian Food & Beverages dibeberapa outlet pilihan. Sedangkan, pembelian barang – barang melalui e-commerce, groceries, toko – took lifestyle, home appliances, tiket transportasi serta cashback di e-wallet berkesempatan mendapatkan diskon hingga 75 persen.

Beberapa promo menarik juga datang dari BRI Grup yang memberikan cashback untuk pembelian produk-produk Davestera Bundling Medicare / Medicare Plus, promo “Member Get Member” untuk produk Danareksa Sekuritas dan Hujan Emas BRIsyariah 2020 untuk nasabah yang melakukan pembukaan rekening, top up saldo dan transaksi e-channel. (nat/tri bun-medan.com)