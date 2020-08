Syuting Drama Korea To All The Guys Who Loved Me Dihentikan, Seorang Aktor Positif Covid-19

Drama Korea To All Guys Who Loved Me dibintangi Hwang Jung Eum

Produksi drama Korea All The Guys Who Loved Me yang dibintangi Hwang Jung Eum diberhentikan, setelah seorang aktor positif Covid-19.

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang aktor pendukung drama KBS, All The Guys Who Loved Me kabarnya terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan laporan eksklusif pada Rabu (19/8/2020), aktor pendukung bernama Seo Sung Jong dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

Tak lama setelah laporan itu menjadi berita utama, KBS mengeluarkan pernyataan resmi.

Stasiun TV KBS membenarkan bahwa salah satu aktor pendukung drama tersebut telah terinfeksi Covid-19.

Sebagai akibatnya, produksi drama All The Guys Who Loved Me akan dihentikan sementara.

"Kami telah menghentikan jadwal syuting hari ini," ujar juru bicara KBS dikutip dari Kstarlive, Rabu (19/8/2020).

Semua kru dan pemain drama yang kontak dengan sang aktor akan menjalankan karantina mandiri.

"Anggota staf yang berhubungan dengannya dan mereka yang kontrak dengan rutenya telah diminta untuk berpartisipasi dalam produser karantina mandiri," imbuhnya.

Awalnya, drama All The Guys Who Loved Me dijadwalkan berakhir pada pekan depan.

