Ayu Dewi Ngaku Kapok Periksa Ponsel Suami, Regi: Mungkin Kamu Nemu Hal yang Bikin Makin Yakin ke Aku

TRIBUN-MEDAN.com - Pembawa acara Ayu Dewi termasuk salah satu istri yang memilih untuk tidak membuka ponsel suaminya, Regi Datau.

Menurut Ayu, ponsel adalah privasi seseorang.

Pasangan suami istri sekalipun tidak boleh melanggar hal tersebut.

"You know what, emang privasi itu enggak boleh dilanggar, jadi aku tuh selama ini salah," kata Ayu dalam vlog MrsAyuDewi, dikutip Rabu (19/8/2020).

Pasangan Ayu Dewi dan Regi Datau (YouTube/MrsAyuDewi)

Kemudian Ayu berpesan untuk pasangan yang akan menikah, baru menikah atau sudah menikah agar tidak memeriksa ponsel pasangan.

"Jangan pernah ngecek handphone pasangan karena itu adalah privasi, jadi jangan pernah dilanggar, biar kita juga enggak digituin," ujar Ayu.

Mengetahui istrinya insaf dan tak lagi membaca ponselnya, Regi sempat berkomentar di vlog yang berjudul "Pertanyaan Pedes Netizen Dimanisin Kue Pandan Kelapa" itu.

"Mungkin kamu menemukan sesuatu yang membuat kamu semakin yakin ke aku," kata Regi yang justru disambut tawa Ayu Dewi.

"Ya kan, semakin yakin emang laki gue ya udahlah. Kenapa ketawa begitu, heh, bukan insaf kali ye, lebih ke pasrah ya?" ujar Regi kemudian.

Pertanyaan Regi kemudian direspons Ayu dengan pernyataan lainnya.