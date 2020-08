Mark Genjot Kapasitas Produksi 47 Persen di Tahun 2021

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk ("MARK"), emiten yang bergerak dalam pembuatan produk porselen cetakan sarung tangan yang akan digunakan untuk medis, rumah tangga, dan industri manufaktur. Perseroan berdomisili di Kawasan Industri Medan Star, Deli Serdang Sumatera Utara akan menggenjot kapasitas produksinya secara agresif sebesar 47 persen yaitu 12 juta unit per tahun di tahun 2021 untuk mengakomodir permintaan yang tinggi. Hal ini diungkapkan Presiden Direktur MARK, Ridwan Goh, Kamis (20/8/2020).

Ridwan menjelaskan, seiring meningkatnya kebutuhan sarung tangan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang merebak di berbagai negara, dan dinyatakannya sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia WHO, telah meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya kesehatan.

Hal ini mengakibatkan melonjaknya permintaan sarung tangan di tingkat global dan juga mengakibatkan cukup pesatnya pertumbuhan pabrik sarung tangan di negara Amerika Serikat, China, dan Afrika Selatan.

"Kondisi ini berimbas adanya permintaan cetakan sarung tangan dengan kapasitas produksi yang besar dan tentunya ini berdampak positif bagi Mark sebagai pemasok 35 persen pasar cetakan sarung tangan karet di dunia," ujarnya.

Ia menjelaskan, tren permintaan sarung tangan 10 tahun terakhir konsisten dengan pertumbuhan CAGR sebesar 10 persen sampai 12 persen dan di tengah pandemi Covid-19 telah mengalami peningkatan hingga 25 persen, sehingga permintaan sarung tangan dunia telah melebihi kapasitas produksi yang tersedia.

Kapasitas produksi perseroan yang semula 700 ribu unit per bulan di tahun 2020 tidak mencukupi permintaan cetakan sarung tangan yang begitu agresif sehingga saat ini, mulai kuartal III tahun 2020 perseroan meningkatkan kapasitasnya menjadi 780 ribu unit per bulan.

Saat ini lanjutnya, Mark telah mengoperasikan dua pabrik. Pabrik utama berada di Tanjung Morawa yaitu di Kawasan Industri Medan Star dan pabrik baru yang berada di Jalan Utama Dusun I Desa Dalu X-A, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dengan proyeksi permintaan pasar dan guna memenuhi permintaan yang selalu meningkat tersebut, perseroan akan meningkatkan kapasitasnya produksinya yakni tahun 2021 sebanyak 1 juta unit per bulan, tahun 2022 sebanyak 1,2 juta unit per bulan, tahun 2023 sebanyak 1,3 juta unit per bulan dan tahun 2024 sebanyak 1,4 juta unit per bulan.

"Dan untuk sekarang permintaan kita sudah sampai satu tahun ke depan (Aug 2021) dengan kenaikan kapasitas sampai 1 juta unit per bulan di tahun 2021, atau naik 47 persen dibanding tahun ini yang mana kita hanya memproduksi 680 ribu unit per bulan," ungkapnya.

Ridwan mengatakan bahwa kapasitas diproyeksikan akan tumbuh dengan CAGR sebesar lebih besar dari 16 persen sampai tahun 2024 sesuai dengan proyeksi permintaan pasar. Di mana pabrik baru Mark saat ini masih hanya terutilisasi sebesar 40 persen sehingga Mark dapat meningkatkan lagi kapasitasnya untuk memenuhi permintaan tanpa anggaran CAPEX yang besar.

Pertumbuhan kapasitas produksi perseroan tidak hanya berdampak pada peningkatan laba akan tetapi juga memiliki efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Saat ini perseroan sudah menyiapkan penambahan tenaga kerja baru dimana dalam situasi pandemi ini banyak sekali unit usaha yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.