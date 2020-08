Viral Video Tak Senonoh Mirip Adhisty Zara Eks JKT48, Sang Bunda Mohon Putrinya Tak Dihakimi

Ibunda mantan personil JKT48 ini mengaku kini dirinya berusaha menyelamatkan mental sang anak setelah video tak senonoh Adhisty Zara dan sang pacar viral.

TRIBUN-MEDAN.com - Mendadak viral video tak senonoh mirip Adhisty Zara mantan personil JKT48 bersama sang kekasih.

Tak hanya Adisty Zara yang mendadak menutup kolom komentar setelah sebuah video mirip dirinya viral, kini sang ibunda mulai bereaksi.

Sofia Yuniar ibunda Adishty Zara memelas memohon agar masyarakat berhenti menghakimi putrinya.

Ibunda mantan personil JKT48 ini mengaku kini dirinya berusaha menyelamatkan mental sang anak setelah video tak senonoh Adhisty Zara dan sang pacar viral.

"Saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku," tulis Sofia Yulinar dalam unggahan di akun Instagramnya, Kamis (20/8/2020).

Sofia Yulinar meminta warganet tidak menghakimi putrinya tersebut.

Potret kemesraan Adhisty Zara dan Zaki Pohan (Kolase Instagram/adhistyzara & zaki.pohan)

"Stop judging, please.

Im with her, no matter what," tulis Sofia Yulinar.

Sebelumnya manajer Adhisty Zara enggan mengomentari video tidak senonoh perempuan mirip Adhisty Zara itu.