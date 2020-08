Gelar Kompetisi Podcast, Ruang Mahasiswa Ajak Pelajar Sampaikan Gagasan Tentang Merdeka Belajar

DOKUMENTASI start up Ruang Mahasiswa dalam rangkaian kegiatan Ruang Mahasiswa Goes to School dalam pengenalan kampus dan strategi masuk PTN beberapa waktu lalu.

Tri bun-Medan.com, Medan - Berangkat dalam rangka untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, start up pendidikan Ruang Mahasiswa berkolaborasi dengan By.U mengadakan kompetisi podcast bertajuk Pentas Opini Pemuda Indonesia (POPI).

Founder Ruang Mahasiswa, Ronaldo Tumanggor mengungkapakan, kompetisi podcast ini dilaksanakan untuk mengajak peserta yang berada di tingkat SMP hingga Perguruan Tinggi untuk memberikan gagasan terkait Merdeka Belajar.

"Kita buat kompetisi online untuk menyampaikan opini dalam bentuk podcast di Instagram untuk nasional, jadi kita ingin meminta pandangan dari para pelajar SMP hingga Mahasiswa mengenai bagaimana pemikiran terkait program Merdeka Belajar yang diusung oleh menteri kita dan apa yang mereka inginkan di Merdeka Belajar ini," ungkap Ronaldi, Sabtu (22/8/2020).

Kompetisi podcast ini diluncurkan pada 17 Agustus hingga batas akhir pengiriman karya pada 17 September 2020.

Ronaldi menuturkan bahwa kompetisi dibuat dalam bentuk podcast untuk memudahkan peserta untuk menyampaikan gagasan dan dapat menyerap makna secara dalam.

"Menurut kita cara yang paling mudah dengan di podcast dengan satu kategori. Yang kita utamakan ini mengenai pendapatnya dari benar-benar gagasan yang mereka sampaikan bukan seberapa bagus videonya. Podcast itu orang tidak edit video pun bisa ikut buat. Yang paling kita tonjolkan itu apa yang mereka pikirkan dan ingin disampaikan terhadap pemerintah terutama juga kementerian Pendidikan," jelas Ronaldi.

Dalam kompetisi ini, para peserta mengirimkan karya dengan durasi minimal 5 menit hingga maksimal 7 menit dan masuk ke link pendaftaran di ruangmahasiswa.com/kegiatan/ popi2020.

Dalam kompetisi podcast ini, Ronaldi mengatakan bahwa para juri akan mencari gagasan yang bersifat original yang asli dari pemikiran peserta dan out of the box.

"Yang paling dicari adalah orisinalitas gagasan, jadi masing-masing punya pandangan karena disini kita menyampaikan opini jadi opini itu sebenarnya tidak ada batasan tapi sesuai tema dan kalau bisa gagasannya itu yang out of the box jadi seperti yang bagus tapi tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah.

Nanti akan kita upload di media sosial kita. Ini kita berharap bisa ter sounding kepada pihak pemerintah ataupun orang-orang yang fokus dalam dunia pendidikan," ujarnya.

Adapun pemenang dalam kompetisi podcast ini akan mendapatkan hadiah Rp 750 ribu untuk juara 1, Rp 500 ribu untuk juara 2, dan Rp 250 ribu untuk juara 3, plus 10 besar ini dapat kuota internet 10 GB dari By.U dan e-sertifikat penghargaan.

Ronaldi menegaskan bahwa dalam kompetisi ini tidak hanya sekedar lomba namun mengajak para peserta untuk berani menyampaikan gagasan.

"Di POPI ini sebenarnya kita ingin agar para pelajar untuk berani speak up menyampaikan opini dalam artian positif, karena tema yang kita angkat ini benar-benar positif dalam tema Merdeka Belajar. Jadi untuk sekarang kalau saya melihat kemajuan Indonesia bisa ditentukan dari anak muda salah satunya menyampaikan pendapat," ucap Ronaldi.

Bagi peserta yang ingin mengikuti perlombaan dapat mengakses informasi melalui sosial media instagram ruangmahasiswa.

