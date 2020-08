MAXstream Hadirkan Koleksi Hiburan Korea Terlengkap dari tvN dan tvN Movies

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Telkomsel berkolaborasi bersama CJ ENM Hong Kong untuk menghadirkan lebih banyak tayangan berkualitas dalam MAXstream, one-stop video service dari Telkomsel.

Berkat kolaborasi ini, pelanggan Telkomsel dapat menikmati berbagai konten-konten hiburan populer asal Korea Selatan dari saluran tvN dan tvN Movies melalui aplikasi MAXstream mulai 19 Agustus 2020.

CJ ENM merupakan perusahaan hiburan terkemuka di Asia yang berpusat di Seoul, Korea Selatan, dengan tvN dan tvN Movies sebagai salah satu layanan terkemukanya.

Dengan hadirnya tvN dan tvN Movies di MAXstream, pelanggan kini dapat menikmati konten premium seperti drama-drama populer Korea, berbagai variety show unggulan, program musik kelas dunia, dan blockbusters bertabur bintang papan atas hingga program-program saluran tvN dan tvN Movies yang selalu digemari sepanjang masa.

Direktur Marketing Telkomsel Rachel Goh mengungkapkan, Telkomsel sangat antusias dalam menjalin kolaborasi bersama CJ ENM. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam menghadirkan berbagai solusi digital yang customer-centric bagi seluruh pelanggan, apa pun kebutuhan gaya hidup digital pelanggan.

"Telkomsel sangat antusias dalam menjalin kolaborasi ini. Sebagai sebuah perusahaan telekomuikasi digital, kami berkomitmentuntuk secara konsisten menghadirkan berbagai produk dan layanan digital yang customer-centric dan kolaborasi ini akan lebih jauh mengakomodasi kebutuhan pelanggan kami," katanya.

Program hiburan Korea telah menjadi salah satu konten terpopuler di Indonesia dan di lain pihak, tvN dan tvN Movies dikenal akan program hiburan blockbuster, pemenang penghargaan dari Korea, serta konten yang menjadi trend setters lainnya. Pihaknya yakin kedua saluran ini akan mampu meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan dalam menikmati MAXstream sekaligus memperkaya ekosistem digital Telkomsel.

"Kami telah melihat sejumlah kesuksesan besar dari kolaborasi kami bersama platform telekomunikasi dan OTT di kawasan, dan kami secara erat bekerja sama dengan mitra yang ingin memperkaya ruang lingkup OTT-nya.

Di Indonesia, penetrasi mobile terbaru ini menjadikan produk-produk kami dapat diakses dengan mudah oleh cakupan penonton terluas. Penggemar dari seluruh Indonesia kini dapat menikmati berbagai konten Korea yang dihadirkan oleh saluran tvN dan tvN Movies kapan pun, di mana pun melalui MAXstream, " ucap Michael Jung, Managing Director, CJ ENM Hong Kong.

tvN merupakan saluran tv berbayar nomor satu di Korea yang menyajikan berbagai variety-show unggulan Korea, drama terpopuler, acara musik kelas dunia, sekaligus berbagai program orisinil tentang gaya hidup dan selebriti lainnya.

Sementara itu tvN Movies adalah rumah bagi berbagai program blockbusters Korea dengan berbagai genre, termasuk di dalamnya film-film yang telah memenangkan penghargaan seperti Parasite; Ashfall; Exit; Kim Ji-Young, Born 1982; A Taxi Driver, dan Along with the Gods: The Two Worlds.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, pelanggan Telkomsel kini dapat menikmati konten dari saluran tvN dan tvN Movies menggunakan kuota data. Pelanggan prabayar maupun pascabayar Telkomsel juga dapat menggunakan paket data MAXstream yang tersedia mulai dari harga Rp 6.500 dengan kuota hingga 50GB untuk mengakses layanan MAXstream dengan lebih nyaman, termasuk dalam menikmati konten-konten berkualitas dari kedua saluran tersebut. Paket data MAXstream dapat diaktivasi melalui aplikasi MAXstream, MyTelkomsel, maupun menu akses *363*465#.