5 YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Paling Tinggi, Deddy Corbuzier Masuk dalam Daftar

TRIBUN-MEDAN.COM - Mayoritas selebritas tanah air kini sudah bercimpung di dunia YouTube.

Bukan hal aneh, lantaran popularitas mereka bisa menjadi daya tarik dan sumber uang melalui AdSense YouTube.

Tak gantung, dari YouTube saja mereka bisa mengantongi miliaran rupiah per bulan.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (22/8/2020), Baim Wong dan Paula Verhoeven lewat akun YouTube Baim Paula menjadi YouTuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi.

Akun Baim Paula diprediksi menghasilkan AdSense YouTube di kisaran US$ 30.400 hingga US$ 486.800 per bulan.

Adapun Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina lewat akun YouTube RANS Entertainment menempel ketat posisi Baim Wong.

Raffi Ahmad mencatatkan penghasilan US$ 29.800 - US$ 476.300 per bulan.

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi:

1) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers: 15,6 juta