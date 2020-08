Rahma Azhari Isyaratkan Sudah Melahirkan, Unggah Potret Tangan Mungil Bayinya

Rahma mengunggah potret tangan mungil dari seorang bayi.

Dengan mengenakan baju berwarna pink, bayi tersebut terlihat menggenggam ibu jari dari orang dewasa di dekatnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Rahma Azhari isyaratkan telah melahirkan. Adik Sarah Azhari bagikan potret tangan bayi serta singgung soal post-natal treatment.

Suasana bahagia tampaknya sedang dirasakan oleh Rahma Azhari.

Setelah mengumumkan ke publik dirinya hamil pada (18/6/2020) lalu, kini adik Sarah Azhari tersebut mengisyaratkan telah melahirkan.

Hal itu terlihat dari beberapa postingan Rahma Azhari di Instagram Story pada Minggu (23/8/2020).

Kendati belum memberi pernyataan resmi dan mempublikasi wajah sang buah hati, kabar persalinan Rahma semakin dikuatkan dengan unggahan selanjutnya.

Rahma Azhari isyaratkan melahirkan (Instagram @raazharita)

Wanita berusia 38 tahun itu memposting hidangan rawon disertai keterangan.

"Thanks so much @tiazhari for the post-natal treatment meal, she made a mean, super delicious rawon.