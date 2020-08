Regina Ivanova Kabarkan Dilamar Kekasih dan Segera Menikah, Ini Sosok Calon Suaminya

Regina mengaku bahagia akhirnya ia akan segera menikah. Unggahan Regina tersebut lalu mendapat banyak ucapan selamat dari rekan artis.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari pemenang Indonesian Idol tahun 2012 atau musim ketujuh yakni Regina Ivanova.

Penyanyi kelahiran Jakarta, 4 Desember 1986 silam ini baru saja mengumumkan ia telah dilamar oleh sang kekasih.

Lamaran belum resminya itu dilakukan di atas kapal saat mereka sedang berlibur bersama di Bali.

Regina mengaku bahagia akhirnya ia akan segera menikah.

"Soon to be Mrs

(segera jadi nyonya)

#imgettingmarried!!,

(aku akan menikah!)" tulis Regina di keterangan postingannya.

Unggahan Regina tersebut lalu mendapat banyak ucapan selamat dari rekan artis.