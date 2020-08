Terkait Video Raba-raba Payudara yang Beredar di Media Sosial, Begini Penjelasan Artis Adhisty Zara

T R I B U N-M E D A N.com - PENYANYI sekaligus artis Adhisty Zara buka suara perihal video yang viral di media sosial.

Pada video itu ada adegan sesuatu antara mantan grup vokal JKT48 ini dengan Zaki Pohan, pacarnya.

Meski begitu, wanita berkulit putih ini meminta semua pihak menghargai privasinya.

“Tolong hargai privasi aku. Keluarga aku juga butuh waktu,” kata Adhisty Zara dalam YouTube Trans7 Lifestyle, dikutip Kompas.com, Minggu (23/8/2020).

Adhisty Zara dan Angga Yunanda (Instagram @imaawards)

Sebelumnya, ibunda Zara, Sofia Yulinar sudah terlebih dahulu angkat suara mengenai video tersebut.

Dalam unggahan Insta Story lewat akun @mrssaladin, dia berujar saat sekarang lebih memetingkan kesehatan mental Adhisty Zara.

Sofia Yulinar juga meminta kepada masyarakat luas agar tidak langsung menghakimi putrinya.

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku. Stop judging, please," tulis Sofia Yulinar belum lama ini.

"I'm with her no matter what," tulis Sofia Yulinar lagi.

Diketahui, video yang diduga mirip dengan Adhisty Zara viral di media sosial.