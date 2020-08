Bakal Keliling Dunia Cari Mantan Terindahnya, Nikita Mirzani Sebut Cinta Mati ke Paulo

Nikita Mirzani mengakui sudah tiga tahun Whatsappnya diblokir oleh Paulo. Namun, ia yakin bahwa hingga kini Paulo masih terus mencari tahu tentang dirinya di sosial media.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Nikita Mirzani mengaku akan mencari sang mantan kekasih yang disebutnya sebagai mantan terindah.

Berencana keliling dunia, Nikita Mirzani akan mencari sosok Paulo tersebut.

Dalam channel YouTube Gofar Hilman, Nikita Mirzani mengaku ingin bertemu mantan kekasihnya itu dan mengutarakan kesalahannya.

"Gua ada rencana kalau pandemi ini beres gua mau keliling dunia dan nyari dia," kata Nikita Mirzani dikutip Tribunnews.com, Minggu (23/8/2020).

"Kalau ketemu gua mau utarain segala kesalahan gue," ucapnya.

Nikita Mirzani mengakui sudah tiga tahun Whatsappnya diblokir oleh Paulo. Namun, ia yakin bahawa hingga kini Paulo masih terus mencari tahu tentang dirinya di sosial media.

"Sebenernya udah 3 tahun ini Paulo blok gue di Whatsapp, tapi gue yakin dia stalking gue di sosial media lain," bebernya.

Sembari berkelakar, Nikita Mirzani akan mengajak Paulo menikah. Bahkan jika pria tersebut sudah memiliki istri ia rela menjadi yang ke dua.

"Gua cuman mau bilang I miss you so much. Dia tuh perfect banget, cinta mati banget gue. Kalau dia punya istri ga peduli kalau perlu jdiin gue yang ke dua," katanya sembari tertawa.

"Mau banget (diajak nikah) ga usah nunggu dia, gua yang ajak dia nikah," ucapnya.

Meski tiga kali menikah, rupanya tak ada satupun dari mantan suami Nikita Mirzani yang ia anggap sebagai mantan terindah.

Nikita justru belum bisa move on dari mantan kekasihnya yang berkebangsaan Itali itu.

