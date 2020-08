Sosok Orangtua Agnez Mo, Jarang Muncul Kini Wajahnya Tersorot, Hadir di Perayaan Ultah Chloe Xaviera

TRI BUN-MEDAN.com - Kamu yang merupakan penggemar Agnez Mo, pastinya mengenal sosok keponakan sang diva, Chloe Xaviera.

Ya, Keponakan Agnez Mo itu baru saja merayakan ulang tahun Sweet Seventeen atau 17 tahun.

Nah, di usia yang sudah terbilang beranjak dewasa, Chloe merayakannya dengan keluarga dan para sahabat.

• Putri Parto Bernyanyi untuk Dul Jaelani, Maia Estianty Memuji Sejoli Itu

Sedangkan para tamu yang hadir memakai pakaian serba hitam.

Termasuk sang tante Agnez Mo yang juga hadir memakai kemben warna hitam dan celana panjang warna hitam.

Sebelumnya, Agnez memberikan ucapan kepada sang keponakan tercinta.

Potret penyanyi internasional, Agnez Mo. (INSTAGRAM/AGNEZMO)

Ia menyebut akan menjadi orang yang selalu ada untuk keponakannya itu.

"My beloved niece, you’re 17 years old today!

i still remember when you were a baby and i held u in my arms til u fell asleep.

• Persiapan PON 2024, PB Perpani Sumut Kirim Perwakilan Ikut Pelatihan Wasit

• Mantan Vokalis Yovie & Nuno Kembali Rilis Album Baru, Bersyukur Proses Rekaman Berjalan Lancar !

• Penyanyi Danilla Riyadi Merasa Bahagia Jadi Kepala Keluarga, Bantu Biaya Kehidupan Keluarganya

Singing and listening to R&B and hiphop songs when u were in ur mommy’s tummy