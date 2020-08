Viral Kisah Cinta Pasangan Kekasih, 6 Tahun Bersama namun Berakhir Haru karena Dipisahkan Maut

Enam tahun menjalani hubungan asmara dari masa SMA, pasangan ini rupanya harus terpisahkan oleh maut.

TRIBUN-MEDAN.com - Melansir dari laman Rappler, sepenggal kisah cinta pasangan muda asal Manila, Filipina belum lama ini menjadi viral di media sosial Facebook.

Kisah cinta pasangan ini jadi viral di Facebook lantaran sukses membuat ratusan netizen yang mengetahui ceritanya sedih dan menangis haru.

Gab Santa Ana. Kisah cinta penuh air mata ini pertama kali diketahui lewat postingan media sosial sang kekasih pria,Gab Santa Ana.

Melalui postingan akun facebook pribadinya, Gab Santa Ana menceritakan kisah cintanya dengan sang kekasih, Maxine Blanco.

Mulai dari pertama kali keduanya menjalin hubungan asmara hingga momen terakhir sebelum akhirnya sang kekasih meninggal dunia.

Tepat pada 23 Maret 2019 lalu, sang kekasih, Maxine Blanco menghembuskan napas terakhirnya setelah satu tahun berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya.

Dalam postingan tersebut, Gab Santa Ana mengunggah foto dirinya sedang terbaring di atas pangkuan sang kekasih.

Gab Santa Ana bersama kekasihnya yang sudah meninggal Maxine Blanco

"Max fought hard and I'm thankful for everything. No more pain, no more suffering.

She might [have] left us, but her spirit will always be here. I love you Maxine.