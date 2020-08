Indonesia Games Championship 2020 Segera Memasuki Grand Final

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Perhelatan Indonesia Games Championship (IGC) 2020 kini telah mencapai babak playoff yang berlangsung pada 24-26 Agustus 2020. Kompetisi berskala nasional yang digelar oleh Dunia Games berkolaborasi dengan Garena tersebut akan menguji kemampuan 64 tim terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk memperebutkan tempat di babak Grand Final IGC 2020 yang akan diselenggarakan pada 27-30 Agustus 2020.

Seluruh rangkaian kegiatan IGC 2020 yang berlangsung secara online dapat disaksikan melalui situs Dunia Games igc.duniagames.co.id dan aplikasi MAXstream.

Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel mengucapkan selamat bertanding bagi seluruh peserta yang berhasil hingga ke babak playoff dari Indonesia Games Championship 2020. Kami berharap, seluruh tim dapat memberikan kemampuan terbaiknya saat bertanding seraya tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam kompetisi ini, sebagaimana telah ditunjukkan oleh seluruh partisipan sejak kompetisi ini mulai bergulir. Semoga IGC 2020 ini menjadi wadah yang tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan tim esport di Indonesia, namun juga memperkuat komunitas penggiat esport di Tanah Air.”

Direktur Garena Indonesia, Hans Kurniadi Saleh mengatakan, “Garena mengapresiasi dan mendukung turnamen yang diadakan Telkomsel yaitu Indonesia Games Championship 2020.

Kami sangat senang bisa terus memajukan esports di Indonesia melalui kerjasama dengan Telkomsel di acara Indonesia Games Championship 2020 ini.

Semoga dengan adanya kerjasama strategis antara Telkomsel dan Garena dapat memberikan pengalaman yang terbaik dan dapat menjadi wadah untuk para pecinta esports di Indonesia serta dapat terus memajukan ekosistem esports di Indonesia."

Sepanjang penyelenggaraan IGC 2020, terdapat catatan menarik yang menunjukkan kontribusi kuat Dunia Games dalam memajukan industri esport di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dari sisi jumlah peserta, IGC 2020 diikuti oleh lebih dari 34.000 peserta yang tergabung ke dalam lebih dari 8.200 tim yang memperebutkan total hadiah senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah.

Keterbukaan IGC 2020 terhadap seluruh gender pun mendapat respons yang baik dari pemain kaum hawa dengan berpartisipasinya lebih dari 1.200 peserta perempuan yang terbagi ke dalam lebih dari 300 tim.

Secara keseluruhan, peserta IGC 2020 berasal dari 457 kabupaten/kota di Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah yang menyumbang jumlah partisipan terbesar, yaitu lebih dari 9.200 peserta.

Meski demikian, antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan di daerah lain, seperti Sumatera yang mengirim lebih dari 4.300 peserta. Lalu, ada Sulawesi yang menyumbang lebih dari 1.900 peserta. Kemudian, Kalimantan, Papua dan Maluku, serta Bali dan Nusa Tenggara masing-masing diwakili oleh lebih dari 1.500 peserta.

IGC tahun ini juga bahkan diikuti oleh peserta dari Malaysia, Singapura dan Filipina. Persebaran peserta IGC 2020 yang semakin meluas ini mempertegas komitmen Telkomsel untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem esport dan pengalaman gaya hidup digital seiring dengan peningkatan cakupan dan kualitas jaringan broadband Telkomsel hingga penjuru negeri.

IGC 2020 sendiri mempertandingkan empat judul game, yaitu Free Fire, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, dan League of Legends. Pendaftaran dari kompetisi tersebut dibuka pada Mei dan Juni, yang dilanjutkan ke babak kualifikasi pada Juli dan Agustus. Kini, setelah perjalanan yang panjang, 64 tim berhak mengikuti babak playoff yang diselenggarakan pada 24-26 Agustus 2020 untuk memperebutkan tempat di babak Grand Final yang dijadwalkan untuk digelar pada 27-30 Agustus 2020.

“Telkomsel sebagai leading digital telco company berkomitmen untuk terus bergerak maju mendorong ekosistem digital di Indonesia secara inklusif. Pelaksanaan IGC 2020 menjadi salah satu upaya berkelanjutan kami dalam mewujudkan komitmen tersebut melalui pengembangan esport secara berkesinambungan. Ke depan, kami akan terus menghadirkan inisiatif-inisiatif lainnya yang mampu membantu mewujudkan Indonesia Digital dari berbagai aspek kehidupan masyarakat,” pungkas Setyanto.

Rangkaian kegiatan IGC 2020 dilakukan secara online. Para penggemar esport di seluruh Indonesia pun dapat menyaksikan pertandingan IGC 2020 melalui berbagai channel digital yang meliputi situs igc.duniagames.co.id dan aplikasi MAXstream, yang hingga kini telah mencapai lebih dari 10 juta total views.