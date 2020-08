Berfoto Pakai Sport Bra, Sandrinna Michelle Tak Terima Disuruh Tutup Aurat: Hargai Budaya Orang!

Artis remaja Sandrinna Michelle dikritik lantaran gaya berpakaian yang dianggap terlalu terbuka. Tak terima, ia pun meminta netizen agar tak terlalu mengurusi hidup orang lain.

TRIBUN-MEDAN.com - Nama artis remaja Sandrinna Michelle sudah tak asing lagi di telinga kita.

Kini Sandrinna Michelle sedang membintangi sinetron Dari Jendela SMP.

Nah, baru-baru ini Sandrinna Michelle justru terpaksa menutup kolom komentar instagramnya.

Hal ini lantaran dirinya diserbu hujatan gegara pakaiannya.

Sandrinna Michelle menuai kritikan lantaran gaya berpakaiannya yang dianggap terlalu terbuka.

Apalagi mengingat lawan main Rey Bong di sinetron Dari Jendela SMP ini masih berusia 13 tahun.

• Luna Maya Berujar Bakal Menyapa Mantan Pacar Bila Ketemu

Rupanya sikap warganet yang mengkritik gaya berpakaiannya ini membuat Sandrinna Michelle bereaksi.

Tak hanya menutup kolom komentar postingannya, Sandrinna juga mengunggah kalimat agar tidak mudah men-judge orang lain.

"Why do people judge when they don't understand", isi kalimat yang diunggah Sandrinna di story instagramnya, Minggu (23/8/2020).