Kabar Terkini, Banyak Orang Dukung Rencana Jessica Iskandar Pindah ke Bali, Begini Kehebohannya

T R I B U N-M E D A N.com - Kabar mengejutkan yang disampaikan pembawa acara Jessica Iskandar tentang rencananya pindah ke Bali sempat membuat heboh banyak orang.

Terkesan mengejutkan, tapi dari unggahan sebelumnya, Jessica Iskandar sempat menyiratkan kecocokan putranya untuk tinggal di Bali.

Berikut kumpulan faktanya.

Merasa Bali cocok untuk El

Dalam unggahannya beberapa hari lalu, Jessica menulis tentang kecocokan putranya El Barack dengan Bali.

"Menurut aku Bali cocok sekali sama EL Barack, di Bali EL Barack belajar banyak tentang alam dan bagaimana cara mencintainya. Setiap berenang di laut kita selalu pungut sampah plastik di dalam laut dan buang ketempatnya!," tulis Jessica.

Memiliki anjing baru

Tak hanya merasa putranya cocok tinggal di Bali, Jessica juga memiliki anjing di sana.

"Dengan puppy baru kita, Ginger bikin EL Barack belajar independent, tanggung jawab dan caring in the same time. We really see our bright future in Bali," tulis artis yang akrab disapa Jedar itu.

Umumkan Menetap dan Pindah ke Bali