Melalui Video, Yoshi Sudarso Beberkan Kisah Cintanya dengan Istrinya

Artis peran asal Indonesia yang berkiprah di AS, Yoshi Sudarso, menceritakan kisah cintanya dengan sang istri, Sarah Louise.

Dia mengisahkannya melalui sebuah video TikTok yang diberi judul "How I Married The Love of My Life" (Bagaimana Aku Menikahi Cinta Sejatiku).

Video kurang dadi satu menit itu lalu diunggahnya di akun Twitter @yoshi_sudarso.

Yoshi yang lahir tahun 1989 di Surabaya, Jawa Timur, pindah ke Amerika Serikat ketika Indonesia dilanda kerusuhan.

"Pada 1998, keluargaku dan aku pindah ke Amerika dari Indonesia saat kerusuhan. Aku saat itu 8 tahun tidak berbicara bahasa Inggris sama sekali dan perempuan adalah hal yang paling jauh dari pikiranku," tutur Yoshi, Rabu (26/8/2020).

Ketika sudah berada di Amerika, Yoshi bertemu Sarah di gereja.

"Pekan pertama, kami pergi ke gereja bersama teman keluarga yang telah tinggal di Amerika. Itulah ketika aku melihat dia, aku tidak tahu kenapa tapi kalimat "Ma, aku menyukainya!" keluar dari bibirku. Aku tidak berpikir aku bahkan tahu apa artinya itu," ungkap Yoshi

Yoshi yang masih anak-anak tidak ingin mimpi terlalu jauh dan tidak berpikir akan bisa bersama Sarah.

"Kami terus pergi ke gereja itu dan aku selalu semangat untuk melihatnya setiap hari Minggu. Dia selalu sangat baik, tetapi aku tidak dekat atau apapun. Maksudku, aku hampir tidak berbicara bahasanya," ujar Yoshi.

Seiring bertambahnya usia, Yoshi dan Sarah semakin sering bertemu dalam kegiatan gereja. Mereka juga tergabung dalam kegiatan rohani yang sama.