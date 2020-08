Sosok Natya Shina, Selebgram yang Menghujat Jennie BLACKPINK Pemalas, Lulusan Sydney & Hobi Menari

Sosok Natya Shinta jadi sorotan lantaran menyebut member BLACKPINK Jennie malas saat menari di atas panggung. Berikut 5 fakta sang selebgram.

TRIBUN-MEDAN.com - Natya Shina memberikan kritikan kepada Jennie BLACKPINK.

Dalam kritiknya Natya Shina menyebut jika sang idol malas saat tampil di panggung.

Kritikan Natya Shina ini membuat dirinya jadi sorotan BLINK, para fans BLACKPINK.

Dalam sebuah Instagram story, ia menulis bahwa Jennie menari dengan malas dalam beberapa konser.

Natya mengaku kecewa dengan kurangnya usaha sang idola menampilkan kemampuan terbaiknya.

"Buka YouTube nemu video ini. Ternyata ga di Indo aja loh dia malesnya. Konser dimana-mana kayanya emang gitu ya mba Jen. Sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitutenya yang ga profesional. I know she can do much better," tulis Natya Shina di akun @natyashina.

"Sorry kalo ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jd masih bisa nilai secara objektif," lanjutnya berkomentar.

Akibat komentar tersebut, Natya mendapat hujatan dari BLINK, sebutan penggemar BLACKPINK.

Natya Shina (Instagram/@natyashina)

Banyak fakta menarik tentang wanita cantik yang dikenal sebagai dancer ini.