Ada Mesjid Megah Dibangun Mirip dengan Masjid Nabawi di Belakang Rumah Artis Ovi Dian, Ini Ulasannya

T R I B U N-M E D A N.com - PRESENTER Ovi Dian membawa Boy William keliling rumah mewahnya yang disebut-sebut sangat elegan dan menyerupai istana itu.

Adapun konsep rumahnya itu bergaya etnik sebagaimana kesukaan sang ibu.

Kemudian, Ovi mengajak Boy melihat lapangan golf pribadi dan masjid pribadi di belakang rumah.

Dikutip dari video berjudul ‘Ada Lapangan Golf Dan Mesjid Pribadi Di Halaman Rumah! Ovi Dian ngundang Boy! #DibalikPintu’, berikut rangkumannya.

1. Konsep ala Bali

Boy William tak bisa berkata-kata melihat halaman rumah Ovi Dian yang bergaya khas seperti rumah di Bali.

“Oh my God, this is like Bali ya,” ujar Boy William.

Ovi Dian mengatakan, dia tak perlu repot untuk pergi liburan ke Bali.

Menurut dia, halaman tersebut sudah memberikan nuansa seperti di Bali.

Ovi menjelaskan konsep rumahnya tersebut didekorasi oleh sang ibu yang menyukai nuansa etnik.