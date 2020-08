Nia Ramadhani Unggah Momen saat Gisel, Wijin dan Gading Bertemu, Gisella Anastasia Bereaksi Begini

Gisel Anastasia juga menanggapi unggahan Instagram Story yang dibuat Nia Ramadhani.

Gisel menyebut itu merupakan kejahilan Nia Ramadhani.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel bersama kekasihnya, Wijaya Saputra atau Wijin akhirnya bertemu bareng dengan Gading Marten.

Selama ini, Gading, Gisel, dan Wijin belum pernah terlihat dalam satu potret bersama.

Hal itu diketahui setelah Nia Ramadhani membagikan momen kebersamaan mereka melalui Instagram story @ramadhaniabakrie.

Dalam momen tersebut mereka tampak mengumbar senyum.

Nia Ramadhani dan Gisella Anastasia di bridal shower Jessica Iskandar, diunggah Jumat (13/3/2020). (Instagram @inijedar)

“Reunited and it feels So Good,” tulis Nia Ramadhani.

Selain itu, Gisel Anastasia juga menanggapi unggahan Instagram Story yang dibuat Nia Ramadhani.

Gisel menyebut itu merupakan kejahilan Nia Ramadhani.

“Si jahil ibu Nia. Ditelpon in wartawan deh ah,” tulis Gisel.

Tak hanya ada Gisel, Wijin serta Gading Marten, dalam momen tersebut juga tampak Ivan Gunawan.

Sekedar diketahui, Gading Marten dan Gisel resmi bercerai pada 23 Januari 2019 lalu setelah mengarungi rumah tangga selama lima tahun lebih.

Meski telah bercerai, Gading Marten dan Gisel tampak berhubungan baik dan kompak.

Kekompakan mereka terjadi karena sepakat untuk mengurus putri semata wayangnya, Gempita Nora Marten.

Tak lama bercerai, Gisel kemudian diketahui berpacaran dengan Wijin. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Potret Gading Marten, Gisel, dan Wijin Akhirnya Bertemu"