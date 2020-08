Selamat! Katy Perry Lahirkan Anak Pertama, Ini Nama Bayi Perempuan Orlando Bloom

Penyanyi Katy Perry melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Daisy Dove Bloom.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Katy Perry dan Orlando Bloom.

Keduanya resmi menjadi orangtua, setelah sang penyanyi melahirkan anak pertama mereka pada Kamis (27/08/2020).

Bayi pertama berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Daisy Dove Bloom.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Katy Perry melalui akun Instagramnya.

Pelantun lagu Roar tersebut mengunggah potret memegang tangan sang buah hati.

Katy Perry lahirkan buah hati dengan Orlando Bloom (Instagram @katyperry)

Pemilik nama Katheryn Elizabeth Hudson tersebut tidak menunjukkan wajah sang buah hati.

Postingan tersebut hasil unggah ulang dari akun Unicef.

@katyperry

Posted @withregram • @unicef

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom.