Zaskia Gotik dan Imel Putri Pamer Perut Buncit, Momen Rayakan Ultah Anak Bersama, Lihat Videonya!

TRI BUN-MEDAN.com - Pertemuan penyanyi dangdut Zaskia Gotik dengan mantan istri Sirajuddin Mahmud, Imel Putri Cahyati, menuai banyak pujian.

Zaskia Gotik bertemu Imel Putri Cahyati untuk merayakan ulang tahun Aqila Ramadhani.

Tampak Zaskia ikut berfoto dengan sang suami, Imel Putri Cahyati dan putri mereka, Aqila Ramadhani.

• Misteri Hilangnya Wiji Thukul, Dilahirkan 57 Tahun Lalu, 5 Kali Ganti Presiden Belum Ditemukan

• Kondisi Duterte Pascabom Bunuh Diri Meledak di Filipina, 15 Orang Tewas, 1 Pelaku Wanita Diduga WNI

Foto-foto tersebut diunggah oleh Zaskia melalui akun Instagramnya, Selasa (25/8/2020).

Zaskia pun tampak menuliskan doa untuk putri tirinya tersebut.

Tampak kebahagiaan terpancar dari wajah mereka pada acara kumpul bersama ini.

Meski acara ulang tahun hanya dirayakan secara sederhana.

"Happy birthday sayangku Aqila. So grateful you came into our lives.

Semoga Qila sehat terus, semakin pintar, jadi anak yg shaleha Dan selalu Jadi kebanggaan mami , papà, aunty dan semua," tulis Zaskia.

Perlakuan Zaskia Gotik itu pun dibalas ucapan terimakasih oleh Imel.