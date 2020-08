Penampilan Perdana Adhisty Zara Setelah Video Bersama Pacar Viral: Ucapkan Syukur dan Terima Kasih

Tampil setelah video viral bersama pacar, Adhisty Zara menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dan pemian film Adhisty Zara beberapa saat lalu sempat jadi pembicaraan di dunia maya.

Hal ini setelah munculnya video remas payudara diduga Zara dengan sang kekasih Zaki Pohan.

Setelah seminggu berlalu, Zara kembali muncul dengan permintaan maaf dan ucapan terima kasih.

Unggahannya ini menjadi yang pertama setelah sebelumnya Zara memutuskan untuk menutup kolom komentar instagram hingga menghapus foto profilnya.

Bersyukur pada dukungan orang terdekat, Zara memgikannya lewat akun instagram @zaraadhsty, Jumat (28/8/2020).

"I'm very blessed and thankful to my family, relatives, fans as well as my best friends who always support me (aku merasa sangat diberkati dan bersyukur pada keluarga, saudara, penggemar juga sahabat yang selalu mendukungku)," tulis Zara dalam keterangan.

"And always be there for me in good times and bad times (dan kalian yang selalu ada untukku entah dalam keadaan baik ataupun terpuruk)," imbuhnya.

Zara sepertinya ingin move on dengan masalah yang menjeratnya.

"Let's walk together for bright future ahead! (Mari beriringan bersama menatap masa depan cerah)," sambungnya.