Wakanda Forever! Selamat Jalan Black Panther Chadwick Boseman, Jalan Karier Si Anak Tukang Jok Mobil

TRI BUN-MEDAN.com - Kabar duka Chadwick Boseman si 'Black Panther' meninggal dunia Sabtu (29/8/2020).

Informasi di beberapa media internasional, pemeran Black Panther itu meninggal dunia pada usia 43 tahun.

Ini merupakan berita kehilangan sekian kalinya di antara aktor-aktor Hollywood.

Chadwick Boseman meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles.

• Seorang Gadis Pencari Kerja Disiksa Kemudian Dirudapaksa di Dalam Kontainer

• Sosok Mukkial, Spesialis Pemburu Janda, 3 Kali Nikah Hanya Kuras Harta, Paksa Istri Jadi Bandar Sabu

• Demokrat Sah Usung Akhyar-Salman, PKS Menyusul

Sebelumnya, Chadwick Boseman jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit pada Juni 2020.

Menelusuri jejak karier Chadwick Boseman sangat menarik.

Kariernya lumayan bersinar di film-film Hollywood.

Chadwick Aaron Boseman lahir 29 November 1976 dan meninggal 28 Agustus 2020.

Namanya dikenal secara luas melalui perannya sebagai Black Panther.

Namun, sebelumnya dia dikenal sebagai Jackie Robinson dalam 42 (2013) dan James Brown dalam Get on Up (2014).

Paling terkenal, dia memerankan T'Challa dalam film produksi Marvel Studios berjudul Captain America: Civil War (2016).