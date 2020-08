Foto-foto Eksotis Awkarin Bersama Pacar dan Teman Sosialitanya, Pamer Kemewahan, Berpakaian Seksi !

T R I B U N-M E D A N.com - SELEBGRAM, Awkarin membagikan foto-foto liburan mewah bersama geng sosialitanya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya bersama geng sosialitanya, Awkarin juga berlibur bersama Sabian Tama, pacarnya.

Adapun teman-teman sosialita yang diajaknya adalah Keanu Agl, Dara Arafah, Sarah Gibson, Erika Carlina, dan lain-lain.

Para selebgram tersebut mengabadikan momen liburan di Labuan Bajo di Instagram mereka.

Liburan tersebut tampaknya disponsori oleh travel agent.

Dimana Awkarin dan kawan kawan tetap memberlakukan protokol Covid-19.

Mulai dari sebelum berangkat wajib melakukan rapid test serta surat keterangan sehat.

Tes swab dan rapid test dapat dilakukan di bandara tertentu.

Kemudian selalu menggunakan masker selama berpergian.

Awkarin pun membagikan liburan mewahnya di Instagram.

Dirinya juga tampak mesra dengan sang kekasih, Sabian Tama.

Dalam Instagram @awkarin dan @sbngram terlihat mereka mengunjungi beberapa tempat ikonik di Labuan Bajo dan juga Bali.

Seperti Pulau Padar dan Pulau Rinca.

Mereka juga berpose dengan salah satu hewan purba yang hanya bisa ditemukan di Labuan Bajo, komodo.

Baik Awkarin dan Sabian Tama juga menunjukkan momen dengan teman-teman.

Saat mereka berlari di pantai dan berlayar di yacht.

Kemewahan liburan mereka terliat dari resort mereka menginap dan pesawat yang ditumpangi.

Tampaknya Awkarin dkk memilih kelas bisnis untuk menuju ke Labuan Bajo.

Yuk lihat foto-fotonya!

1. Berangkat

Postingan Awkarin (Instagram Awkarin)

'Supeeeerrrrr excited for our first trip in the last 6 months! Thankyou @anjanitrip for this great trip opportunity'

2. Liburan

Postingan Awkarin (Instagram Awkarin)

'Day 1 in Bajo spent very well Thankyou @mohiniresort for the beautiful resort and the hospitality! #VeryRecommended #KembaliBerwisata'

3. Yacht

Postingan Awkarin (Instagram Awkarin)

'Liburan super mega bintang. #KembaliBerwisata @anjanitrip'

4. Mesra

Postingan Awkarin (Instagram Awkarin)

'May the next few months be a period of magnificent transformation '

5. Makan di Pantai

Postingan Awkarin (Instagram Awkarin)

'A team, you and I.'

Liburan Rachel Vennya ke Sumba Habiskan Biaya Fantastis?

Liburan Rachel Vennya (Instagram Nihisumba dan Instagram Rachel Vennya)

Nama Rachel Vennya mendadak jadi buah bibir.

Rachel Vennya sampai menjadi trending topic Twitter pada 13 Agustus 2020.

Hal tersebut ternyata karena dirinya tengah liburan dengan keluarga dan kerabat.

Rachel Vennya memang kerap melakukan liburan.

Dari akun Instagramnya, diketahui Rachel Vennya liburan ke Bali dan kemudian dilanjutkan ke Sumba.

Ketika liburan ke Sumba dan membagikannya ke Instagram, saat itulah dirinya menjadi trending topic.

Liburan Rachel Vennya (Instagram Rachel Vennya)

Diketahui, Rachel Vennya menginap di sebuah resort mewah di Sumba.

Rachel bahkan sempat bingung karena namanya trending, karena dirinya tidak memiliki Twitter.

"Ok guys, since I don't have any Twitter, why in the world I become TT? #panik," tulis Rachel Vennya pada Kamis (13/8/2020).

Rachel menjadi trending karena resort tempatnya menginap di Sumba.

Selebgram ini kemudian mengunggah sebuah tangkapan layar dari warganet tentang liburannya di Sumba yang dibahas oleh pemilik akun Twitter @_doraredr

Akun Twitter tersebut mengungkapkan jika resor tempat Rachel Vennya menginap adalah resor terbaik di dunia.

Dengan biaya menginap mencapai Rp 15 juta - Rp 250 juta permalam.

Rachel Vennya sendiri kemudian mengkonfirmasi hal tersebut.

Dirinya menyewa 5 kamar dan 2 villa di tempat tersebut.

Nihisumba (nihi.com)

"Ternyata ini yang bikin aku jadi TT di twitter.

Yang mau baca bisa swipe up! Btw aku booking villa yang 5 kamar (Haweri) dan 2 Villa Marangga Honeymoon," terangnya.

"Sudah include semuanya dari makan sampai watersports.

Kalian harus ke sini kalau ada waktu," ucapnya.

Dikutip dari nihi.com, harga per malamnya mulai dari 650 dollar AS (Rp 8,5 juta) untuk One Bedroom Villa sampai 12.000 dollar AS (Rp 157 juta).

Namun saat high season, (Juni-Oktober dan Desember-Januari) harga bisa dua kali lipat.

Nihisumba (Nihi.com)

Total harga yang digelontorkan Rachel Vennya untuk liburan di tempat tersebut tak tanggung-tanggung.

Rachel Vennya disebut-sebut menghabiskan lebih dari 1 miliar.

Hal tersebut diungkap akun Instagram @rachelvennya.fashion.

Akun tersebut memang selalu meng-update hal-hal yang digunakan oleh Rachel Vennya.

Berikut rinciannya seperti yang dikutip dari akun Instagram @rachelvennya.fashion.

Villa Haweri - Five Bedroom Estate

- $15.745 per malam (harga high season), total $78.725 untuk 5 malam atau sekitar Rp. 1.158.241.536 (kurs 13/8/20).

Villa Marangga

- $2.895/night (harga high season), total$14.475 untuk 5 malam atau sekitar Rp. 213.963.440 (kurs 13/8/20).

Harga penginapan Nihisumba (nihi.com via Instagram @rachelennya.fashion)

Rachel Vennya liburan bersama sahabat-sahabat dekatnya yang diakuinya selalu di sampingnya saat menghadapi masa sulit.

Sebelumnya, Rachel Vennya memposting Insta-Story yang memperlihatkan resort Nihisumba.

"Selamat datang di Nihi Sumba Resort enggak ada siapa-siapa lagi udah kayak private Resort," tulisnya.

Nihi Sumba sendiri adalah salah satu penginapan di Indonesia yang pernah didapuk sebagai hotel terbaik di dunia tahun 2016 oleh majalah wisata.

Rachel menyebut salah satu vila yang disewanya pernah ditempati oleh Ed Sheeran.

Nihiwatu berada di Desa Hobawawi, Wanukaka, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Sebagian dari keuntungan Nihiwatu disumbangkan ke Yayasan Sumba (Sumba Foundation).

Yang dipelopori oleh pendiri Nihiwatu, Claude Graves dan Sean Downs pada 2001.

Bahkan, 90 persen pekerja Nihiwatu adalah warga lokal Sumba.

Nihiwatu punya vila tiga kamar berbentuk rumah pohon yang terletak di atas tebing.

Terdapat lebih dari 33 akomodasi vila dengan kolam renang pribadi serta pemandangan indah ke Pantai Nihi.

(Tribunnewsmaker.com/Talitha)

