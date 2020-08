Nagita Slavina Jalani Pemotretan, Intip Foto-fotonya dalam Balutan Busana Koleksi Dior

TRIBUN-MEDAN.com - Nagita Slavina tampak cantik dengan balutan busana dari koleksi Dior dalam pemotretan untuk majalah Elle edisi Jumat (28/8/2020) pekan ini.

Tampak istri Raffi Ahmad ini dengan beragam gayanya.

Pakaian yang dikenakan pun diketahui berharga jutaan rupiah.

Seperti scarf jacket Dior yang ia kenakan dengan dipadukan bucket hat berwarna hitam.

Scarf jacket bermotif kotak-kotak tersebut diketahui seharga Rp 36 juta.

Sementara itu topi dan sabuk yang ia kenakan diketahui berharga Rp 14,1 juta per satuannya.

Gigi pun tampak cantik mengenakannnya.

Pada cover majalah Elle, Gigi tampak menggunakan jaket serupa dengan jas.

Bar jacket tersebut diketahui seharga lebih dari Rp 60 juta.

Intip gaya istri Raffi Ahmad ini dari hasil pemotretannya untuk majalah Elle di bawah ini!

See inside the making of @elleindonesia’s cover shoot starring @raffinagita1717 in @dior.