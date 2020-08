Pentingnya Pemilu, KPUD Binjai Berharap Pemuda BKPRMI Edukasi Masyarakat

TRI BUN-MEDAN.com, BINJAI - Upaya menarik partisipasi pemilih muda yang potensial menjadi salah satu fokus penyelenggaraan pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai.

Untuk itu, KPUD Binjai menggelar audiensi bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Binjai, Sabtu sore (29/8/2020)

Dua komisioner KPUD Binjai yakni Divisi Data Abdullah Arkam dan Komisioner SDM Parmas Robby Efendi menyampaikan sejumlah tahapan penyelenggaraan.

Kemudian menyampaikan teknis pemilu dengan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Robby Efendi memaparkan peran pemilih pemuda di era Covid-19 adalah mendorong dan mengajak masyarakat ke TPS bahwa KPUD sudah menyiapkan standar protokol kesehatan, mengingatkan masyarakat datang ke TPS menggunakan masker, dan terus memberikan informasi edukasi pemilu lewat sosial media.

Dikatakan Robby, partisipasi pemuda secara subtantif adalah partisipasi yang tidak ikut-ikutan.

Bukan partisipasi main-main, ketika datang ke TPS untuk memilih secara sadar.

"Partisipasi pemilih muda bukan karena diajak teman-teman ke TPS mencoblos. Pemuda perlu tahu jejak rekam orang yang kita pilih, artinya mempertimbangkan pilihan dengan sadar dan baik," jelasnya.

Adapun yang menjadi tantangan KPUD saat ini ada empat poin masalah pemilu. Pertama masih banyak angka Golput, apatis dan lebih memilih liburan saat pencoblosan, adanya anggapan pemilu tidak ada gunanya, dan praktik Pemilu.

Adapun kegiatan sosialisasi dan parmas sebelum terjadi wabah Covid-19 sudah dilaksanakan Launching Pilkada, Peresmian Maskot dan Jingle Pilkada, Pembentukan Badan Adhok.

Pasca Covid-19 akan digelar sosialisasi tatap muka dengan stake holder/ormas/LSM, Lomba Karya Tulis Pilkada, Pembentukan Relawan Demokrasi, Go to School dan Go to Campus, Kegiatan Web Online, Karnaval Kampanye Damai, Dzikir dan Doa Akbar, Lomba Selfie di TPS.(dyk/tri bun-medan.com)