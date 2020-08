Daftar Penenang MTV VMA 2020, BTS Raih 4 Trofi Moonperson, Lady Gaga Terima Predikat Tricon Award

Berikut daftar lengkap pemenang MTV Video Music Award 2020..

TRIBUN-MEDAN.com - Ajang penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2020 telah selesai digelar.

Sederetan musisi berhasil membawa pulang trofi Moonperson.

Lady Gaga menjadi musisi yang tahun ini berhasil meraih predikat Tricon Award.

Penasaran dengan hasil lainnya, berikut daftar lengkap pemenang MTV VMA 2020.

Video of the Year: The Weeknd: "Blinding Lights"- XO/Republic Records

Artist of the Year: Lady Gaga- Streamline/ Interscope Records

PUSH Best New Artist: Doja Cat- Kemosabe/ RCA Records

Song of the Year: Lady Gaga with Ariana Grande: "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records

Best Collaboration: Lady Gaga dan Ariana Grande: "Rain On Me" – Streamline / Interscope Records