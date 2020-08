Tertipu Arisan Online Puluhan Juta, Wanita Usia 24 Tahun Ini Melapor ke Polrestabes Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Korban penipuan arisan online senilai Rp 42 juta, Kholidiyah Br Perangin-angin (24) membuat laporan ke Polrestabes Medan pada Senin (31/8/2020).

Kholidiyah yang merupakan warga Lorong Sentosa No 56 Belawan ini melaporkan seorang owner arisan T online berinisial TDM alias TN (25) atas dugaan penipuan.

Terlapor disebutkan tinggal di sebuah perumahan di Jalan Perjuangan, Sunggal.

Laporan Kholidiyah tertuang dalam bukti laporan polisi nomor : LP/1921/VIII/2020/SPKT Restabes Medan tanggal 5 Agustus 2020.

Korban mengatakan dirinya kesal karena tak kunjung menerima pencairan uang arisan yang dikelola TDM.

Padahal, ia seharusnya menerima pencairan pada bulan Juli 2020.

“Saya ikut 3 nomor, sudah 7 bulan bergabung ikut arisan online milik TDM alias TN. Slot pertama penyerahan uang secara bertahap per 17 hari sebesar Rp 800 ribu. Slot kedua per 1 bulan sebesar Rp 4,8 juta dan slot ketiga 1 juta per bulan. Penyerahan uang tersebut dengan cara transfer, buktinya ada. Jadi total get penarikan yang dijanjikan TN ke saya sebesar Rp 100 juta,” ungkap Kholidiyah di Mapolrestabes Medan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan total uang yang telah disetor ke TN sebesar Rp 42 juta.

Seharusnya get (penarikan) korban tepat pada tanggal 25 Juli 2020 sebesar Rp 100 juta.

Namun, uang tersebut tak kunjung diberikan hingga hari ini.

“Saya akhirnya melaporkan ke Polrestabes Medan karena kesal dia (TDM) bisa-bisanya hura-hara sana sini tanpa ada perasaan gitu. Saya berharap dia segera ditangkap karena ada beberapa korban lagi yang sudah melapor ke polisi dan berharap haknya dikembalikan,” pungkasnya.

(vic/tribunmedan.com)