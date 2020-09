Bukan Malas-malasan, Tidur Siang Ternyata Punya Segudang Manfaat, Termasuk Tingkatkan Memori

Tak melulu buruk, tidur siang ternyata memiliki segudang manfaat. Mulai meningkatkan daya ingat hingga turunkan tekanan darah.

TRIBUN-MEDAN.com - Sebaggian orang menangap jika tidur siang menjadi bentuk kemalasan.

Padahal, sedikit menutup mata di tengah hari ternyata punya keajaiban kecil.

Tony Schwartz, penulis dan kepala eksekutif The Energy Project di The New York Times, mengatakan bahwa tidur siang singkat bisa menjadi cara yang ampuh dan sangat efisien untuk sementara mengimbangi tidur malam yang tidak memadai.

Kebanyakan ahli merekomendasikan tidur siang 10 sampai 20 menit, lebih lama lagi dapat menyebabkan 'inersia tidur', rasa pusing yang dalam yang sulit untuk diatasi.

Nah, dilansir dari berbagai sumber, inilah 7 manfaat dari tidur singkat di siang hari.

• Jadi Kuasa Hukum Vicky Prasetyo, Barbie Kumalasari Ingin Tunjukkan Integritas Sebagai Advokat

Ilustrasi tidur pakai kipas angin. (sleepsugar.com)

1. Tingkatkan Kinerja Memori

Dalam sebuah penelitian, partisipan yang tidur siang secara teratur selama periode 10, 20, dan 30 menit berdampak pada peningkatan kinerja mereka.

Itu dilakukan pada tes kognitif memori dan kewaspadaan yang dilakukan dalam dua setengah jam berikutnya.

Sementara mereka yang tidur siang lebih dari 20 menit menderita pusing.