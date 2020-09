Putri Pertama Penyanyi Pop Ed Sheeran dan Cherry, Sematkan Nama Indah Ini pada Sang Buah Hati

Kabar bahagia ini datang satu tahun setelah Ed Sheeran mengonfirmasi telah menikah dengan Cherry Seaborn.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Ed Sheeran kini tengah berbahagia dengan kelahiran putri pertamanya dengan Cherry Seaborn.

Ed Sheeran dan Cherry Seaborn baru saja mengumumkan kelahiran anak pertama mereka pada Selasa (1/9/2020).

Pelantun lagu "The Shape of You" tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Lewat unggahan di akun Instagram @teddysphotos, Ed Sheeran mengatakan proses kelahiran Lyra sudah berlangsung seminggu lalu.

"Pekan lalu dengan bantuan tim yang hebat, Cherry melahirkan seorang anak perempuan yang sehat dan cantik, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Kami sangat mencintainya," tulis Ed Sheeran seperti dikutip Kompas.com, Selasa (1/9/2020).

Dalam unggahan yang sama, Ed Sheeran mengatakan kondisi ibu dan bayi sangat sehat setelah melewati proses persalinan.

"Kami harap kalian bisa menghargai privasi kami untuk saat ini. Aku akan bertemu kalian lagi di saat waktunya untuk kembali, Ed x," tulis Ed Sheeran.

Lewat sepenggal lirik di lagu berjudul "Remember the Name", Ed Sheeran mengatakan sudah menikah dengan Cherry Seaborn.

Selama ini, Ed Sheeran memang cukup tertutup soal masalah kehidupan pribadinya.

Tak heran jika Ed Sheeran akhirnya memutuskan menikah secara diam-diam dan mengumumkannya lewat lagu.

