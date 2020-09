PROMO JNE - Hari Pelanggan Nasional, JNE Medan Banjir Diskon, Peluang UMKM Go Online dalam Pemasaran

Laporan Wartawan T r ibun-Medan.com/Natalin

T R IBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Hari pelanggan Nasional 2020 yang diperingati setiap 4 September, JNE Medan mengelar promo menarik diskon ongkos kirim bagi pelaku UMKM dan online seller.

Promo diskon hingga 20 persen berlaku mulai dari 5 September sampai dengan 31 Desember 2020 bagi pelaku UMKM yang mengirimkan produknya dengan menggunakan layanan JNE dengan produk layanan Reguler dan YES (Yakin Esok Sampai) ke seluruh Indonesia.



"Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, peluang besar bagi UMKM untuk go online dalam pemasaran, karena kebutuhan beli online meningkat. Hari pelanggan nasional tiap tahun pun momentum bagi JNE untuk meningkatkan kulitas pelayanan dan menjalin hubungan baik dengan semua customer," ujar Branch Manager JNE Medan, Fikry Al Haq Fachryana, Jumat (4/9/2020).



Selain itu, lanjutnya, di Hari Pelanggan ini JNE Medan juga memberikan promo diskon sebesar 10 persen kepada online seller yang mendaftar program COD (Cash On Delivery).

Diskon untuk 10 pengiriman pertama tersebut dapat dinikmati hingga akhir bulan November 2020.

Diakuinya, promo diskon 10 persen bagi new customer COD bertujuan agar Seller bisa menikmati fasilitas COD JNE. JNE ingin mengajak para online seller merasakan terlebih dulu layanan COD JNE, dimana dari awal launching layanan COD adalah berawal dari kebutuhan online seller.

Kedua promo ini bisa langsung didapatkan di gerai penjualan JNE di seluruh kota Medan dan cabang Sumatera Utara.



"JNE sebagai perusahaan asli Indonesia yang concern terhadap sosial, ingin membantu dan mendorong UMKM Sumatera Utara untuk bangkit dan go online sehingga produk nya bisa terpasarkan lebih luas," kata Fikry.

Bagi pelaku UMKM yang sudah go online, program-program dari JNE Medan ini diharapkan dapat membantu UMKM agar penjualan semakin meningkat.



Sebelumnya, JNE juga sangat aktif mendukung UMKM di Sumatera Utara.

Berangkat dari banyaknya produk-produk hasil karya masyarakat yang memiliki nilai jual dan berpoteni besar untuk dikembangkan serta memiliki nilai khas di setiap daerah.

• Hubungan Asmara Wika Salim dengan Pria Polisi Diungkap Wika yang Sebenarnya, Sang Ibunda Minta Cucu

• Reaksi Fadli Zon soal Puan Maharani Akan Dipolisikan Gegara Ucapan Pancasilais, Warga Minang Lapor

Oleh karena itu JNE pun rutin menggelar program “JNE Ngajak Online", yaitu pelatihan gratis untuk para UKM.

(nat/t r ibun-medan.com)