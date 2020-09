Rayakan Ulang Tahun Pernikahan yang ke-3, Raisa Andriana Unggah Kata-kata Manis untuk Hamish Daud

Ia mengaku, hidup berumah tangga dengan Hamish dilimpahi dengan kebahagiaan.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Raisa Andriana dan Hamish Daud merayakan hari jadi ketiga pernikahannya, Kamis (3/9/2020).

Raisa pun membagikan momen kenangan di hari pernikahannya.

Tampak potret kebahagiaan keduanya yang tampak serasi mengenakan busana pernikahan.

Pada unggahan itu, Raisa menuliskan ucapan manisnya untuk anniversary mereka.

Ia mengaku, hidup berumah tangga dengan Hamish dilimpahi dengan kebahagiaan.

Bahkan kini keduanya sudah dianugerahi momongan, seorang putri bernama Zalina Raine Wyllie yang kini sudah berusia setahun.

Begini ungkapan bahagia Raisa di anniversary pernikahannya dengan Hamish.

To a lifetime of laughter with you.

Happy 3rd wedding anniversary my love @hamishdw

Hamish pun membalas unggahan Raisa dengan kalimat cintanya.