Takut Terjangkit Virus Corona, Para Artis Papan Atas Ini Dipindahkan Sel Tahanannya

T R I B U N-M E D A N.com - Kuasa hukum Razman Arif Nasution mengungkapkan, Pablo Benua dan Rey Utami dipindahkan sel tahanan.

Hal tersebut karena penyebaran virus corona di dalam tahanan.

"Untuk menghindarkan virus corona, maka mereka (Pablo dan Rey) dikirimkan ke rutan dan tempat yang lebih aman," ungkap kuasa hukum Pablo Benua dan Rey Utami, Razman Arif Nasution, saat ditemui Grid.ID di kawasan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2020).

Grid.ID/Rissa Indrasty

Razman Arif Nasution saat ditemui Grid.ID di kawasan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2020).

Di sisi lain, Rey Utami dan Pablo Benua dalam kondisi tidak terpapar alias non reaktif virus corona.

"Tapi posisi Rey dan Pablo seorang non reaktif. Sebelum kelar dari Rutan Polda, dicek dulu hasilnya non reaktif. Setelah di sana juga dicek non reaktif".

"Galih non reaktif juga, dia tidak termasuk yang diisolasi," ungkap Razman Arif Nasution.

Kini, ketiganya masih menunggu kepastian hukum dan dalam perbedaan pendapat.

Kuasa Hukum Ketua DPD RI Irman Gusma, Razman Arif Nasution di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Selasa (20/9/2016) (KOMPAS.com/Nabilla tashandra)

"Dia sekarang terganjal dengan kasasinya Galih gitu. Pablo katanya, 'Saya enggak kasasi, Rey enggak kasasi'. Tapi justru Galih yang kasasi".

"Nah, kalau sekarang misalnya Rey 1 tahun 4 bulan, kemudian saudara Pablo 1 tahun 6 bulan, Galih 2, tahun 6 bulan, nah kalau besok divonis (kasasi) jadi tiga tahun tiga tahun kan repot urusannya," ungkap Razman Arif Nasution.

Lebih lanjut, Razman Arif Nasution mengungkapkan bahwa Galih Ginanjar ingin mereka dihukum sama rata.

"Tapi mereka sudah komunikasi dengan baik untuk tidak kasasi, tapi Galihnya ngotot, ini kata Pablo. Nah oleh karena itu sekarang menunggu," tutup Razman Arif Nasution.

(*)

Artikel ini sudah tayang di Grid.ID dengan judul Masih Harus Jalani Masa Tahanan Lebih dari Setahun Lagi, Hukuman Rey Utami dan Pablo Benua Terganjal Kasasi Galih Ginanjar