Ayu Dewi Tempuh Pendidikan S2, Curhat Bayar Uang Sekolah Sendiri sejak Kelas 3 SMA

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Ayu Dewi tak bersantai meski kini hidup bergelimang harta dan serba kecukupan.

Sudah bersuami dan memiliki tiga anak, Ayu Dewi tetap tidak berhenti untuk mengenyam bangku pendidikan.

Ia pun membagikan cerita inspiratifnya, soal dirinya yang akan menempuh pendidikan S2.

Istri Regi Datau ini mengungkap dirinya tak pernah memakai uang keluarganya untuk berkuliah.

Dari cerita yang ia tuliskan, sahabat Luna Maya ini mengaku sejak SMA hingga kini akan menjalani S2 menggunakan uangnya sendiri.

Begini ceritanya yang menginspirasi sejumlah warganet:

Dari SMA kelas 3, trus S1 sampe skarang Bismillah S2,

Alhamdulillah dikasi kesempatan bisa bayar sekolah sendiri ga minta orang tua.

Berangkat dari keluarga yang dari kecil terbilang kurang dari cukup sampe bisa di titik sekarang,

I can proudly say that Im A Self Made Person,